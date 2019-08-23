لاعب روسي يتعرض للعقوبة بسبب الكوكايين

أوقف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اللاعب الروسي يفجيني كوزنتسوف لمدة أربع سنوات بعد أن تأكدت عليه تهمة تعاطي مادة الكوكايين بعد أن خضح لفحص للمنشطات

وينشط اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في صفوف واشنطن كابيتالز ضمن دوري المحترفين بأمريكا الشمالية ولم ينكر التهمة التي وجهت إليه وقال إنه يتقبل العقوبة

ونشر كوزنتسوف بيانا عبر موقع فريقه يتحسر فيه على حرمانه من المشاركة مع منتخب بلاده الذي يفتخر به بموجب العقوبة وقال إنه سيكون أمرا صعبا للغاية

الجدير بالذكر أن اللاعب الروسي سيواصل مشاركاته مع فريقه في الاستحقاقات المحلية نظرا لاختلاف القوانين بين دوري المحترفين في أميركا الشمالية والاتحاد الدولي للعبة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات، حيث تعتبر مادة الكوكايين في أميركا الشمالية من المواد المحفزة التي لا يعاقب عليها القانون في حين تعد من المواد المحظورة دوليا.

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