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لاعب روسي يتعرض للعقوبة بسبب الكوكايين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اللاعب الروسي يفجيني كوزنتسوف لمدة أربع سنوات بعد أن تأكدت عليه تهمة تعاطي مادة الكوكايين بعد أن خضح لفحص للمنشطات

وينشط اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في صفوف واشنطن كابيتالز ضمن دوري المحترفين بأمريكا الشمالية ولم ينكر التهمة التي وجهت إليه وقال إنه يتقبل العقوبة

ونشر كوزنتسوف بيانا عبر موقع فريقه يتحسر فيه على حرمانه من المشاركة مع منتخب بلاده الذي يفتخر به بموجب العقوبة وقال إنه سيكون أمرا صعبا للغاية

الجدير بالذكر أن اللاعب الروسي سيواصل مشاركاته مع فريقه في الاستحقاقات المحلية نظرا لاختلاف القوانين بين دوري المحترفين في أميركا الشمالية والاتحاد الدولي للعبة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات، حيث تعتبر مادة الكوكايين في أميركا الشمالية من المواد المحفزة التي لا يعاقب عليها القانون في حين تعد من المواد المحظورة دوليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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