الصافرة الليبية حاضرة في كأس محمد السادس للأندية العربية

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أن يكلف حكمنا الدولي محمد عطية في خطة مساعد لحكم الساحة التونسي الصادق السالمي في مباراة ذهاب كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة الذي سيجمع فريق القوة الجوية العراقي بنادي السالمية الكويتي

ويتكون الطاقم التحكيمي التونسي الليبي من حكم الساحة الصادق السالمي والمساعدين الليبي محمد عطية والتونسي أيمن اسماعيل ومواطنه محرز المالكي كحكم رابع

وكان المساعد الدولي الليبي قد قدم مستوى لافتا ومميزا خلال نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 حيث اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليكون من ضمن الحكام الذين أداروا المواجهات الإقصائية.

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