اخبار الرياضة

الصافرة الليبية حاضرة في كأس محمد السادس للأندية العربية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أن يكلف حكمنا الدولي محمد عطية في خطة مساعد لحكم الساحة التونسي الصادق السالمي في مباراة ذهاب كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة الذي سيجمع فريق القوة الجوية العراقي بنادي السالمية الكويتي

ويتكون الطاقم التحكيمي التونسي الليبي من حكم الساحة الصادق السالمي والمساعدين الليبي محمد عطية والتونسي أيمن اسماعيل ومواطنه محرز المالكي كحكم رابع

وكان المساعد الدولي الليبي قد قدم مستوى لافتا ومميزا خلال نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 حيث اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليكون من ضمن الحكام الذين أداروا المواجهات الإقصائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك