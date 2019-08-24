صديرة يلتحق بتشكيلة الأهلي بنغازي

التحق لاعب فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم وائل صديرة بتشكيلة النادي التي تستعد للمغادرة إلى مصر خلال الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري لحساب مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال.

وغاب اللاعب عن استعدادات الفريق طيلة المدة الماضية ومعسكر تونس تحديدا نتيجة بعض الخلافات الإدارية التي تم حلها أخيرا بوصول اللاعب إلى مطار بنغازي قبل بداية تدريباته رفقة الفريق.

ويعد صديرة من أبرز الأسماء التي مثلت ألوان الأهلي في الموسم الماضي حيث كان من بين ركائز المدرب المصري محمد عودة ومن ثم الجزائري رشيد بلحوت الذي لا يزال يشرف على حظوظ الأهلي.

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