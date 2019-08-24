ريناتو سانشيز يحط الرحال بالدوري الفرنسي

أعلن بايرن ميونخ الألماني مغادرة لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز إلى ليل الفرنسي في صفقة ستمتد لخمس سنوات حسب تفاصيل العقد.

وأكد الفريق الفرنسي عبر حسابه بتويتر أنه توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام لاعب الوسط لصفوف الفريق لكنه لم يكشف عن القيمة المالية للتعاقد مع سانشيز.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجيه أن اللاعب طلب من الإدارة الموافقة على الانتقال لأنه لا يلعب بشكل منتظم حيث يسعى لاستعادة مكانته مع منتخب بلاده في يورو 2020 .

وكان سانشيز قد انضم إلى بايرن ميونخ عام ألفين وستة عشر قادماً من بنفيكا البرتغالي لكنه لم يشارك سوى في ثلاث وخمسين مباراة وسجل هدفين مع الفريق البافاري، فيما أعاره بطل ألمانيا إلى سوانزي سيتي لمدة موسم واحد فقط عام ألفين وسبعة عشر.

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