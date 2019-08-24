موناكو يضم أدريان سيلفا قادماً من ليستر سيتي

انضم لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي.

وكشف النادي الفرنسي أن أدريان سيلفا سيواصل هذا الموسم وجوده في موناكو لكن على سبيل الإعارة بعدما لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفريق معاراً أيضاً حيث خاض خمس عشرة مباراة .

وخاض اللاعب تجربة مع سبورتينغ لشبونة في البرتغال إضافة إلى ليستر سيتي حيث لم يلعب كثيراً مع بطل إنجلترا في موسم ألفين وستة عشر .

ويعد هذا التعاون الثاني في فترة الانتقالات الحالية بين الناديين بعد انتقال الجزائري إسلام سليماني إلى نادي الإمارة الفرنسية لمدة موسمين على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي.

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