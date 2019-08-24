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لوزانو.. “أغلى لاعب” في تاريخ المكسيك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نابولي الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع المكسيكي هيرفينج لوزانو قادماً من آيندهوفن الهولندي لمدة خمس سنوات.

ووفقا لموقع النادي الإيطالي فإن لوزانو أكمل كل إجراءات توقيعه على العقد الجديد وبات لاعباً بالفريق في عقد سيربطه لمدة خمس سنوات، حيث كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي دفع سبعة وأربعين مليون دولار لضم اللاعب ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الفريق كما أصبح أغلى لاعب مكسيكي في التاريخ.

وسيتقاضى لوزانو راتباً سنوياً يصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون يورو، ووضع نادي الجنوب الإيطالي شرطاً جزائياً في العقد يصل إلى مائة وثلاثين مليون يورو .

وبدأ اللاعب مباشرة تدريباته مع الفريق بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي استعداداً لبداية مسيرته في الملاعب الإيطالية حيث من المتوقع أن يخوض اللاعب مباراته الأولى أمام فيورنتينا بملعب أرتيميو فرانكي في الجولة الأولى من الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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