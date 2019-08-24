سطوة يوفنتوس تواجه “غدر” الأندية الإيطالية

ينطلق الدوري الإيطالي الجديد وسط تطلعات من الفرق الكبرى للمنافسة على لقب هذا الموسم وسط تفاؤل كبير بمشاهدة صراع محتدم بعد تحرك أغلب الأندية في سوق الانتقالات الصيفية.

يوفنتوس والذي يعد المرشح الأبرز للتتويج بالدوري للموسم التاسع على التوالي، يطمح لمواصلة سجله الناجح في السيريا آ وفق ما يدل عليه فارق الإمكانات بين البيانكونيري وبقية الأندية في الدوري، فدفة القيادة منحت للمدرب ماوريتسيو ساري الذي سيقاتل بشتى الطرق لتغيير لعب سيدة إيطاليا العجوز بتدعيمات قوية خلال الميركاتو، حيث سيقص الفريق شريط الموسم الجديد بالرحيل للعب في بارما بملعب اينيو تارديني .

ويعد نابولي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي المنافس المباشر لبطل إيطاليا ، كيف لا؟ والفريق طيلة المواسم الأخيرة يحافظ على وصافة الترتيب ويضايق اليوفي في حملته على اللقب، بتعاقده مع المدافع اليوناني مانولاس والمهاجم المكسيكي لوزانو قد يجد أنشيلوتي تركيبة تقربه من المنافسة على لقب طال انتظاره .

أما الإنتر فيسعى بكل ثقله لمضايقة البيانكونيري والبارتينوبي في الموسم باستجلابه المدرب أنطونيو كونتي والذي يعرف خبايا الكرة الإيطالية جيدا وبميركاتو يعد الأفضل للفريق في السنوات الأخيرة بضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والأوروغواياني غودين بالإضافة إلى لاعب كالياري السابق باريلا ولاعبين آخرين .

وسيطارد كل من الميلان وروما وأتالانتا وفيورنتينا بقية الفرق على أمل تقديم موسم إيجابي، فالروسونيري يتحرك بخطوات نحو العودة من جديد ولكن قانون اللعب المالي النظيف قد يحد بعض الشيء من انطلاقته إلا أن مدربه جيامباولو يقود كتيبة شابة يتطلع أن يصل بها لصناعة مجد جديد

ومن المتوقع أن يكون الموسم الأقوى منافسة في المواسم الأخيرة بالكرة الإيطالية ، فاليوفي عليه الحذر من غدر أغلب الأندية المحلية خصوصا بتركيزه على التتويج بدوري أبطال أوروبا.

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