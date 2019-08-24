اخبار الرياضة

أستون فيلا يمدد عقد المحمدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد أستون فيلا عقد اللاعب المصري أحمد المحمدي لمدة موسم جديد ليستمر في صفوفه عقب التحاقه بالفريق الإنجليزي موسم ألفين وسبعة عشر ومشاركته في أربعين لقاء سابقا.

وعبر النجم المصري عن سعادته باستمراره رفقة الفريق الإنجليزي لموسم جديد حيث صرح قائلا إنه ناد عظيم ويتطلع لمواصلة البقاء معه خاصة أنه ضمن الأسماء التي شاركته في صعوده للبريميليغ موسم ألفين وسبعة عشر عندما صنع هدف الفوز في ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا وتمكن أستون فيلا من تحقيق فوزه الأول على حساب ايفرتون بـ2-0 بملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك