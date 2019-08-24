أستون فيلا يمدد عقد المحمدي

جدد أستون فيلا عقد اللاعب المصري أحمد المحمدي لمدة موسم جديد ليستمر في صفوفه عقب التحاقه بالفريق الإنجليزي موسم ألفين وسبعة عشر ومشاركته في أربعين لقاء سابقا.

وعبر النجم المصري عن سعادته باستمراره رفقة الفريق الإنجليزي لموسم جديد حيث صرح قائلا إنه ناد عظيم ويتطلع لمواصلة البقاء معه خاصة أنه ضمن الأسماء التي شاركته في صعوده للبريميليغ موسم ألفين وسبعة عشر عندما صنع هدف الفوز في ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا وتمكن أستون فيلا من تحقيق فوزه الأول على حساب ايفرتون بـ2-0 بملعب فيلا بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

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