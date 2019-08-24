هيئة الرياضة تبدأ بصيانة ملعب نادي المجد

بدأت هيئة الرياضة في حكومة الوفاق بصيانة وتطوير ملعب نادي المجد حيث تشمل تعشيب الملعب الرئيسي وتطوير مرافقه.

وتعمل هيئة الرياضة على تنفيذ استراتجيتها القاضية بصيانة المرافق في الأندية الرياضية لتوفير البيئة المناسبة للشباب الليبي.

وتعاني الرياضة الليبية منذ زمن من تهالك البنية التحتية ما جعل الهيئة تتحرك بغية صيانة الملاعب في الأندية والمرافق الرياضية إجمالا ضمن خطة وضعت منذ فترة.

وقبل البدء في عمليات صيانة نادي المجد أكملت الهيئة أعمال الصيانة التي كانت تُشرف عليها بناديي الشط وشهداء عبدالجليل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية