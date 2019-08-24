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إنتر ميلانو يقترب من حسم صفقة سانشيز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقترب إنتر ميلانو الإيطالي من التعاقد بشكل رسمي مع التشيلي ألكسيس سانشيز قادماً من مانشستر يونايتد حيث تسود حالة من الثقة تجاه حسم الصفقة الأيام المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن الفريق الإيطالي يعتزم تقديم عرض جديد بتفاصيل جديدة لمانشستر يونايتد، حيث من المتوقع أن يكون الأثنين المقبل يوماً حاسماً للصفقة.

واتفق الإنتر مع النادي الإنجليزي الأسبوع المقبل لشراء اللاعب وعودته إلى الدوري الإيطالي من جديد مقابل 15 مليون يورو لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن يبقى الاتفاق على الجزء الذي سيدفعه الشياطين الحمر من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

وكان سانشيز قد طالب النيراتزوي بالحصول على الرقم 7 في الفريق إلا أن الإنتر أعطى الرقم لماورو إيكاردي بعدما منح الرقم 9 للوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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