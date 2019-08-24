الفريطيس يُفاجئ الدامجة باستقالة في الوقت الحساس

قدم حسين الفريطيس، المدير الإداري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استقالته من منصبه حسب ما أكده موقع ريميسا نقلا عن مصادر مسؤولة داخل اتحاد الكرة.

وتزامنت استقالة الفرطيس مع الاستعدادات الحثيثة للفرسان للدخول في معسكر إعدادي بالمغرب في الفترة من الثلاثين من أغسطس الجاري حتى الثاني عشر من سبتمبر المقبل تأهبا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ألفين وواحد وعشرين في الكاميرون.

ووصف ريميسا الاستقالة بالمفاجئة للمدرب الوطني جلال الدامجة الذي وضع القائمة الموسعة التي ستدخل المعسكر التحضيري والتي تتكون من ستة وعشرين لاعبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية