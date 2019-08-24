“نجمات الكاراتيه” يتألّقن في بنغازي

أقام الاتحاد الفرعي للكاراتيه ببنغازي مهرجاناً رياضياً تواصل لما يقارب الأسبوع تخللته ثلاث بطولات خاصة بالفتيات في جميع الفئات والاختصاصات.

وكان مجمع سليمان الضراط شاهدا على الرياضيات الموهوبات اللاتي جئن من ستة أندية ووصل عددهن لما يقارب الخمسين لاعبة شاركن في مسابقة الكاتا جماعي والفردي ومسابقة الكومتي في أوزان وفئات سنية مختلفة.

وكان للجنة الحكام الفرعية ببنغازي والمنطقة الشرقية دورا مهما في الإشراف على هذه البطولة والمساهمة بشكل كبير في إنجاحها.

أسماء عدة عرفت التميز وتألقت بميداليات ملونة في هذا المهرجان الرياضي الذي عرف ندية وجدية عاليتين.

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