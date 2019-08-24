ليفربول يستضيف أرسنال في مباراة فك الصدارة بالبريمرليغ

ستكون أسوار الأنفيلد بانتظار المواجهة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي سيدخلها الفريقان منفردين بحصد النقاط الست الكاملة وهي حصيلة المواجهات السابقة.

بطل أوروبا بقيادة العربي محمد صلاح يأمل مواصلة النتائج الوردية واقتلاع النقاط خاصة أن التاريخ القريب لمواجهات الفريقين يرجح كفة أبناء يورغن كلوب ففي آخر سبع مواجهات أمام المدفعجية في البريميير ليغ آلت الغلبة دائما للريدز… وبنتائج عريضة في بعض الأحيان.

أما أوناي أيمري فسيعول بشكل كبير على الانتدابات الجديدة التي قام بها استعدادا للموسم الجديد والتي وصلت إلى ستة لاعبين من بينهم الإيفواري نيكولا بيبي القادم من ليل الفرنسي الذي سيشركه الإسباني للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية.

موسم منقض للنسيان بالنسبة لفريق أرسنال الذي عانى فيه من خط دفاعه وكان الحلقة الأضعف طيلة العام وعليه اليوم إثبات تخطي هذه العقبة أمام ثلاثي هجوم من نار المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو مانيه.

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