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بعد غياب 30 عاماً.. عودة مدوية لشبيبة الجحاوات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل نادي شبيبة الجحاوات بمدينة الخمس عودته الرسمية لملاعب كرة القدم بعد غياب لأكثر من ثلاثين عاما وذلك بخوض ناشئيه لقاء وديا أمام نظيره النصر زليتن على ملعب المدينة الرياضية.

وانتهى هذا اللقاء بفوز أبناء الشبيبة بهدف دون مقابل سجله اليافع “رمضان شلفيط” في الشوط الأول من المباراة ليحقق بذلك شبيبة الجحاوات انتصاره الأول بعد إعادة إشهاره هذا العام.

وكانت إدارة الشبيبة قد أولت اهتماما كبيرا بفئات الناشئين للاعتماد عليها مستقبلا في بناء فريق قوي ومتجانس يمكنه من المنافسة في الاستحقاقات القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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