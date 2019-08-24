روما يتعاقد مع زاباكوستا من تشيلسي

تعاقد روما الإيطالي مع الظهير الأيمن دافيد زاباكوستا ليبدأ مسيرة جديدة من نادي العاصمة الإيطالية تمتد حتى يونيو 2020 .

وأجرى زاباكوستا الفحص الطبي الروتيني الأربعاء الماضي في عيادة فيلا ستيوارت قبل أن يوقع على عقد إعارته من تشيلسي الإنجليزي لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأوضح زاباكوستا في تصريحاته لموقع النادي الرسمي بأنه سعيد بوصوله إلى نادي العاصمة الإيطالية بعد تجربة في لندن مع تشيلسي.

وكان اللاعب صاحب الـ27 قد لعب مع فريق تورينو مقابل 25 مليون يورو حيث انتقل إلى البلوز صيف عام 2017 مقابل 25 مليون يورو .

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