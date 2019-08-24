اخبار الرياضة

روما يتعاقد مع زاباكوستا من تشيلسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد روما الإيطالي مع الظهير الأيمن دافيد زاباكوستا ليبدأ مسيرة جديدة من نادي العاصمة الإيطالية تمتد حتى يونيو 2020 .

وأجرى زاباكوستا الفحص الطبي الروتيني الأربعاء الماضي في عيادة فيلا ستيوارت قبل أن يوقع على عقد إعارته من تشيلسي الإنجليزي لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأوضح زاباكوستا في تصريحاته لموقع النادي الرسمي بأنه سعيد بوصوله إلى نادي العاصمة الإيطالية بعد تجربة في لندن مع تشيلسي.

وكان اللاعب صاحب الـ27 قد لعب مع فريق تورينو مقابل 25 مليون يورو حيث انتقل إلى البلوز صيف عام 2017 مقابل 25 مليون يورو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك