منتخبنا للريشة الطائرة يبدأ المنافسة على بطولة العرب

سجل المنتخب الوطني للريشة الطائرة أول مشاركة رسمية دولية له في تاريخه بخوضه أولى مبارياته ضمن بطولة العرب التي افتتحت أمس في المملكة الهاشمية الأردنية.

ويشارك في هذه المسابقة إلى جانب منتخبنا الوطني كل من مصر والجزائر والبحرين والسعودية والعراق ولبنان والأردن البلد المستضيف ويصل عدد اللاعبين إلى 61 يمثلون كل البلدان السالف ذكرها.

ويتكون المنتخب الليبي من 6 لاعبين هم حمزة أحمد الطويل عبدالملك فتحي الزغداني زهور انور الساعدي رندة طلال السوكني عبدالهادي محمد الترهوني عبدالملك طلال السوكني، ويرأس الوفد رئيس الاتحاد نوري الزراع ويرافقه الحكمان عباس المزوغي وعبدالرووف حجاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية