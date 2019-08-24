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تشيلسي يحقق فوزه الأول في البريميرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق تشيلسي فوزه الأول في البريميرليغ هذا الموسم بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد وتعادل في الجولة الثانية مع ليسترسيتي.

ولكن البلوز استطاع تحقيق الفوز بالجولة الثالثة على حساب مضيفه الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز بثلاثة أهداف لهدفين على أرضية ملعب كارو رود كان تشيلسي أكثر سيطرة على مجريات المباراة.

وافتتح تامي ابراهام النتيجة في الدقيقة الثالثة لكن رد أصحاب الأرض كان سريعا عن طريق تود كانتونيل، ليعود البلوز من جديد ويضاعف النتيجة بإمضاء ماسون مونت، لكن نوريتش استطاع مجددا تعديل النتيجة بأقدام تيمو بوكي قبل أن يختتم تامي ابراهام أهداف اللقاء في الشوط الثاني لصالح تشيلسي، الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط بينما تجمد رصيد نورتيتش سيتي عند ثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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