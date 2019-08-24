مانشستر يونايتد يتعثر بمحطة كريستال بالاس

خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة هدفين لهدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جوردان ايو النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 32 ليعاني بعدها أبناء المدرب النرويجي سولسكاير، ومنح الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد لكن ماركوس راشفورد فشل في تحويلها لهدف التعادل.

تمكن دانييل حيمس من الإمضاء على هدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 89، لكن باتريك فان هولت أصر على منح النقاط الثلاث لكريستال بالاس عندما ضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 93 ليرفع كريستال بالاس رصيده للنقطة الرابعة بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد أيضا عند أربع نقاط.

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