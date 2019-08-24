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مانشستر يونايتد يتعثر بمحطة كريستال بالاس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة هدفين لهدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جوردان ايو النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 32 ليعاني بعدها أبناء المدرب النرويجي سولسكاير، ومنح الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد لكن ماركوس راشفورد فشل في تحويلها لهدف التعادل.

تمكن دانييل حيمس من الإمضاء على هدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 89، لكن باتريك فان هولت أصر على منح النقاط الثلاث لكريستال بالاس عندما ضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 93 ليرفع كريستال بالاس رصيده للنقطة الرابعة بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد أيضا عند أربع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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