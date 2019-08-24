“نيران صديقة” تنقذ الترجي أمام تطاوين

حقق الترجي التونسي فوزا صعبا على حساب مضيفه اتحاد تطاوين لحساب الجولة الأولى من البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم.

واختار المدرب معين الشعباني توليفة جديدة من اللاعبين ضمت المنتدبين الجدد شهدت غياب أغلب نجوم الفريق الموسم الماضي لكنها حظيت بمشاركة لاعبنا الدولي حمدو الهوني.

وفشل بطل تونس وإفريقيا الترجي في هز الشباك حتى الدقيقة الـ88 عندما سجل صالح الثامري هدف المباراة الوحيد في مرمى فريقه بالخطأ ليمنح الترجي أول ثلاث نقاط في مسيرته للمحافظة على لقبه المحلي للعام الرابع على التوالي.

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