كيليني يقود اليوفي للفوز على بارما

حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب مضيفه بارما في أولى مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ودخل اليوفي المباراة في ظل غياب مدربه ماوريسيو ساري الذي يتلقى العلاج بسبب مرض في صدره، ولكن رفاق الدون كانوا عاقدين العزم على حصد النقاط الثلاث للمحافظة على لقبهم للمرة الثامنة على التوالي.

ولم ينتظر نادي “السيدة العجوز” كثيرا لكي يحرز جورجيو كيليني هدفا أولا لفريقه في الدقيقة 21 وهو الهدف الأول في مسيرته الكروية في المباريات الافتتاحية.

وحاول بعدها كريستيانو رونالدو مضاعفة النتيجة لكن الحظ لم يكن حليفه في هذه المباراة، في المقابل حاول بارما مباغتة اليوفي بعدد من المحاولات الخجولة ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز اليوفي بهدف نظيف وليرفع رصيده لثلاث نقاط بينما بقي بارما برصيد صفري.

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