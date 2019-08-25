النصر يواجه موكاف وعينه على خطف ورقة التأهل

تقرير 218

لترجمة الحلم إلى الحقيقة سيتعين على لاعبي النصر تخطي تيمبي موكاف لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا مساء اليوم بملعب بيترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة.

المعنويات عالية بزيارة العيساوي للمران الأخير للفريق الذي يسبق مواجهة موكاف رفقة رئيس النادي عزالدين الوكواك.

الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل ستجعل الفريق أمام خيار الفوز بأكثر من هدف من أجل التأهل للدور المقبل ومواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنسبة كبيرة.

النصر قبل مواجهة موكاف كان له لقاء جمعه بفريق سيراميكا كيلو بترا خسره بخمسة أهداف نظيفة، ولكن بحسب تصريحات مساعد المدرب علاء نجم لـ218 فإن الخسارة في اللقاء الودي هذا جعلهم يعيدون حساباتهم قبل اللقاء المرتقب مساء اليوم بغية اقتلاع ورقة التأهل.

النصر هذه المرة سيكون أقوى من اللقاء السابق على الورق بعودة نجمه في خط الهجوم معتز المهدي، وفي خط الدفاع سعد جبارة ومن المفترض أن يقدم الإضافة رفقة زملائه صلاح فكرون وحامد الثلبة.

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