الاتحاد يكمل استعداداته لمواجهة الجيش النيجري

بمعنويات مريحة كونه انتزع تعادلا ثمينا في مباراة الذهاب سيسعى الاتحاد لتأكيد تأهله للدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي عندما يستضيف فريق الجيش الوطني من النيجر لحساب الدور التمهيدي.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث جاء هدف ممثل ليبيا بواسطة مؤيد القريتلي في الدقائق الأولى من الانطلاقة.

أما على صعيد تدريباته فقد اختتمها الفريق بقيادة البلجيكي ايفان مينارت، وستشهد المباراة غياب أحمد المقصي الذي عانى من شد عضلي يحتاج على إثره للراحة لمدة يومين، بينما محمد زعبية بحسب المركز الإعلامي للنادي سيكون جاهزا لقيادة هجوم الفريق.

المباراة سيقودها طاقم تحكيمي مغربي يتقدمه كريم صبحي على أمل أنْ يتأهل الاتحاد ويستمر في مغامرته الأفريقية كممثل لليبيا في الكونفدرالية.

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