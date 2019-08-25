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الاتحاد يكمل استعداداته لمواجهة الجيش النيجري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بمعنويات مريحة كونه انتزع تعادلا ثمينا في مباراة الذهاب سيسعى الاتحاد لتأكيد تأهله للدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي عندما يستضيف فريق الجيش الوطني من النيجر لحساب الدور التمهيدي.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث جاء هدف ممثل ليبيا بواسطة مؤيد القريتلي في الدقائق الأولى من الانطلاقة.

أما على صعيد تدريباته فقد اختتمها الفريق بقيادة البلجيكي ايفان مينارت، وستشهد المباراة غياب أحمد المقصي الذي عانى من شد عضلي يحتاج على إثره للراحة لمدة يومين، بينما محمد زعبية بحسب المركز الإعلامي للنادي سيكون جاهزا لقيادة هجوم الفريق.

المباراة سيقودها طاقم تحكيمي مغربي يتقدمه كريم صبحي على أمل أنْ يتأهل الاتحاد ويستمر في مغامرته الأفريقية كممثل لليبيا في الكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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