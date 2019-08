بالفيديو.. زوجة محرز تُشعل جدلاً واسعاً بسبب تصرفاتها المُتهورة

أشعلت ريتا جوهال زوجة النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بعد نشر فيديو لها وهي تقود سيارتها في وضع خطر.

حيث تظهر ريتا في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”، قبل أن تعود وتحذفه، وهي تقود سيارتها بينما تضع قدميها على لوحة القيادة، وتمسك المقود بيدها اليمنى، بينما تسند رأسها إلى اليد الأخرى، واضعة مرفقها على ركبة ساقها الممدودة.

ويبدو من خلال اللقطات أن الفيديو تم تصويره من قبل شخص آخر يجلس بجانب ريتا، بينما كانت الأخيرة تسير على طريق سريع.

هذا وتعرضت عارضة الأزياء السابقة، لانتقادات لاذعة بسبب هذا الفيديو الذي تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة “آر إيه سي” للسيارات:

“السائق الذي يضع قدميه على لوحة القيادة لن يكون قادراً على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية”.

وصرح إدموند كينغ، رئيس جمعية “الأتومبيل” لتأمين السيارات، بأنه يتعين على سائقي السيارات الحفاظ على أقدامهم على الأرض، من أجل سهولة الوصول إلى الدواسات في حالة الطوارئ، فالسائق الذي يرفع قدميه عن الأرض لن يتمكن من التوقف.

يُذكر أن ريتا بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادماً من ليستر سيتي، وأنجبت منه ابنتين.

