اختتام بطولة فتحي الغرياني للكرة المصغرة

اختتمت بطولة المرحوم فتحي الغرياني التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة برعاية نادي السنوسية بمباراة استعراضية وتكريم لعديد من الشخصيات.

وفي المباراة النهائية التي قادها الحكم عمر الشريف بمساعدة يوسف بشير ووليد سالم عطية، تمكن فريق نادي السنوسية من التتويج باللقب عقب فوزه على النادي الأفريقي بركلات الترجيح ثلاثة مقابل اثنتين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل جانب.

وعقب اختتام المباراة تم توزيع الجوائز وتحصل أحمد المسماري على أفضل لاعب في البطولة ويمثل نادي السنوسية، بينما ظفر إسلام الطشاني من الأفريقي درنة بأفضل حارس وحصد وسام الحجازي من نادي السنوسية لقب أفضل حارس.

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