صلاح يقود ليفربول للانفراد بصدارة البريمرليغ

تغلّب ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي استضافها ملعب أنفيلد.

وبدأ أرسنال المواجهة مهاجما منذ البداية فهداف الدوري الموسم الماضي بيير أوباميانغ كاد أن يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عشرة .

واقترب السنغالي ساديو ماني من ملامسة الشباك بعد استغلاله تمريرة خاطئة من الإسباني سيبايوس، ليحاول الغانارز بمرتدة عن طريق الوافد الجديد نيكولاس بيبي الذي تلاعب بروبينسون ولم يستطع مغالطة الحارس أدريان .

وفي الدقائق الأخيرة للشوط الأول استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب افتتاح أهداف المباراة برأسية متقنة ليريح زملاءه والمدرب يورغن كلوب قبل استراحة الشوطين .

في الشوط الثاني اختلف في الدقائق الأولى فالمصري محمد صلاح تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من البرازيلي دافيد لويز استطاع أن يحرزها بنفسه في الدقيقة التاسعة والأربعين .

وفرض النجم المصري نفسه نجما للشوط الثاني بعدما اخترق حصون المدفعجية ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والخمسين بعد مجهود فردي، لكن عداد النتيجة تغير قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق عن طريق الأوروغواياني لوكاس توريرا .

ليحقق الريدز العلامة الكاملة وسيجل فوزه الثالث على التوالي لينفرد بصدارة البريمرليغ في حين تجمد رصيد أرسنال عند ست نقاط من ثلاث مباريات.

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