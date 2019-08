تعادل فريق ريال مدريد في عقر داره مع ضيفه بلد الوليد العائد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، في الجولة الثانية لليغا.

حيث سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي، ورد عليه اللاعب، سيرجيو غوارديولا نافارو، بهدف التعادل للضيوف، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب سانتياغو برنابيو.

هذا واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي هو بمثابة هزيمة بالنسبة له على أرضه وبين جماهيره، ليرفع بها رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى في مركز الوصافة حتى الآن في جدول ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

The post بلد الوليد يفرض التعادل على النادي الملكي في عقر داره appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا