بورتو يهزم بنفيكا في الدوري البرتغالي

نجح بورتو في اقتناص نقاط الفوز على حساب بنفيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي بهدفين دون رد.

وانتظر حلول بورتو حتى الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط الأول ليسجل لاعبه موسى ماريجا الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني حافظ بورتو على تقدمه واقتنص لاعبوه الدقيقة السادسة والثمانين من اللقاء التي كانت شاهدة على الهدف الثاني بواسطة موسى ماريجا أيضا.

ورفع بذلك الفريق رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول وبفارق الأهداف عن بنفيكا الذي تراجع بهذه الخسارة إلى المركز الثاني على الرغم من تسجيله انطلاقة قوية في أول جولتين.

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