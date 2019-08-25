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بورتو يهزم بنفيكا في الدوري البرتغالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح بورتو في اقتناص نقاط الفوز على حساب بنفيكا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي بهدفين دون رد.

وانتظر حلول بورتو حتى الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط الأول ليسجل لاعبه موسى ماريجا الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني حافظ بورتو على تقدمه واقتنص لاعبوه الدقيقة السادسة والثمانين من اللقاء التي كانت شاهدة على الهدف الثاني بواسطة موسى ماريجا أيضا.

ورفع بذلك الفريق رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول وبفارق الأهداف عن بنفيكا الذي تراجع بهذه الخسارة إلى المركز الثاني على الرغم من تسجيله انطلاقة قوية في أول جولتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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