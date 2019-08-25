“هاتريك ليفاندوفسكي” يقود البايرن لتخطي شالكة

حقق بايرن ميونخ فوزه الأول في البوندسليغا هذا الموسم بعدما عاد بفوز كبير على مضيفه شالكة بثلاثية نظيفة على ملعب “فيلتينس أرينا” في الجولة الثانية من الدوري.

وتحصل الفريق البافاري على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة عشرة بعد عرقلة الفرنسي كينجسلي كومان، ليسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أول أهداف المباراة، وبعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة وضعها بطريقة رائعة في شباك أصحاب الأرض، ليعزز اللاعب ذاته ثلاثيته الشخصية في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وسجل البافاري بذلك أول ثلاث نقاط في حملة المحافظة على الدوري بعد التعادل على ملعبه في الجولة الأولى أمام هيرتا برلين ويصل للنقطة الرابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية