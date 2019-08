رغم إلغاء هدف لـ«كريستيانو رونالدو».. اليوفي يتغلب على بارما

افتتح فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز صعب على العائد إلى دوري الأضواء، بارما بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، في مدينة بارما.

حيث يدين فريق يوفنتوس بالفضل في انتصاره لقائده وقلب دفاعه، جورجيو كيلليني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للقاء الذي أقيم على ملعب إينيو تارديني بمدينة بارما.

هذا وألغى حكم المباراة هدفاً لليوفي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أيضاً، بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفار.

