توتنهام يفتح “باب المغادرة” لإريكسن

ينوي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السماح لنجمه الدنماركي كرستيان إريكسن الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة توتنهام فتحت الباب أمام رحيل لاعب الوسط حيث ينوي الموافقة على أي عرض يصل إلى النادي مقابل 50 مليون باوند، بعدما أدرك إداريو السبيرز أن اللاعب لا يخطط تجديد عقده لموسم جديد.

ويعيش لاعب الوسط الدنماركي موسمه الأخير في عقده مع الفريق اللندني، حيث يخشى الفريق مغادرته الموسم المقبل بشكل مجاني، ويراقب اللاعب عدد من الأندية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس إضافة إلى برشلونة.

ويعتبر اللاعب صاحب الـ27 عاماً عنصراً هاماً في تشكيلة المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو والذي وصل به إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر أمام ليفربول بهدفين في العاصمة الإسبانية مدريد، كما احتل المركز الثاني في ترتيب البريمرليغ موسم 2016.

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