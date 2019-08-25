برشلونة يقترب من حسم صفقة بينتاكور

اقترب برشلونة الإسباني من التعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي رودريغو بينتاكور في الأسبوع الأخير لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح تقرير لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن إدارة البلوغرانا وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع يوفنتوس للتعاقد مع لاعب الوسط الأوروغواياني، حيث أشارت الصحيفة بأن مغادرة اللاعب لمدينة تورينو قد تكلف برشلونة 60 مليون يورو.

وكان لاعب الوسط قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في 2017 حيث شارك مع السيدة العجوز في 67 مباراة سجل خلالها هدفين، وتمكن من التتويج بلقب الدوري الإيطالي منذ قدومه من بوكا جونيورز الأرجنتيني والذي وضع بنداً في عقد بينتاكور ينص على حصوله على نسبة 50% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل لأي ناد آخر.

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