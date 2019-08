لعدم تعافيه بشكل كامل.. ميسي خارج تشكيلة برشلونة في مباراة ريال بيتس

أكد نادي برشلونة مؤخراً غياب نجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن المباراة ضد ريال بيتيس المقررة اليوم، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني.

حيث خلت قائمة “البارسا” لمواجهة ريال بيتيس، من اسم ميسي، الذي تم استبعاده لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة عضلية تعرض لها مؤخراً.

وسيغيب كذلك عن مباراة بيتيس، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، والنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بسبب الإصابة.

هذا وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا وهم:

تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، لينغليت، غريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، فيدال، أومتيتي، جونيور، إيناكي بينا، كارليس بيريز، وأنسو فاتي.

وكان برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، قد تعرض لهزيمة مفاجئة في المرحة الأولى أمام أتليتيكو بيلباو، بهدف دون رد.

