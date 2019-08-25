فتيات أكاديمية روح الرياضة يحصدن الذهب والفضة في بطولة بنغازي للكاراتيه

بنغازي 25 أغسطس 2019 (وال) – أقام الاتحاد الفرعي للكاراتيه ببنغازي مهرجاناً رياضياً تواصل لما يقارب الأسبوع تخللته ثلاث بطولات خاصة بالفتيات في جميع الفئات والاختصاصات.

وكان مجمع سليمان الضراط شاهدا على الرياضيات الموهوبات اللاتي جئن من ستة أندية ووصل عددهن لما يقارب الخمسين لاعبة شاركن في مسابقة الكاتا جماعي والفردي ومسابقة الكومتي في أوزان وفئات سنية مختلفة.

وكان للجنة الحكام الفرعية ببنغازي والمنطقة الشرقية دورا مهما في الإشراف على هذه البطولة والمساهمة بشكل كبير في إنجاحها.

أسماء عدة عرفت التميز وتألقت بميداليات ملونة في هذا المهرجان الرياضي الذي عرف ندية وجدية عاليتين.

وحصدت أكاديمية روح الرياضة النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية لتحتل المركز الأول بين الأندية المشاركة.

وجاءت نتائج فتيات الكاراتيه بأكاديمية روح الرياضة خلال بطولة بنغازي للكاراتيه بإشراف المدرب علي بوغالية كالتالي :

– أميرة اسامة المسلاتي : الترتيب الاول كومتي.

-أمال فرج محمد : الترتيب الأول كاتا فردي والترتيب الاول كاتا جماعي والترتيب الثاني كومتي.

– بتول سهيل الفريطيس : الترتيب الأول كاتا جماعي والترتيب الثاني كومتي.

– سليمة امراجع القزيري : الترتيب الأول كومتي.

-فتحية معتز صوان : الترتيب الأول كاتا جماعي.

– مارية صبري الشويهدي : الترتيب الثاني كاتا فردي والترتيب الثاني كاتا جماعي والترتيب الثالث كومتي.

– لمى مفتاح الرملي : الترتيب الثاني كاتا جماعي والترتيب الثاني كومتي.

– رغد محمود الشويهدي : الترتيب الأول كومتي والترتيب الثاني كاتا جماعي.

– سما سهيل الفريطيس : الترتيب الأول كومتي والترتيب الثاني كاتا فردي.

يشار إلى أن إدارة الأكاديمية أجرت اليوم الأحد حفلا تكريميا للبطلات اللائي حصلن القلائد في هذه البطولة. (وال – بنغازي) ا م

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