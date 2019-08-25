الزاوية تحتض مهرجان السلام للرياضات البحرية

تضامنا مع العائلات النازحة من طرابلس، نظمت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع الزاوية مهرجان السلام للألعاب البحرية والشاطئية بمصيف المطرد العائلي.

وشهد المهرجان مشاركة عدد من العائلات النازحة من العاصمة وتخلل الاحتفال عدد من الألعاب الترفيهية والرياضات البحرية والشاطئية ككرة القدم والطائرة والسباحة وكرة اليد وكرة المضرب والتي تنافس فيها الجميع من مختلف الفئات.

وأقيم هذا المهرجان للتخفيف عن العائلات من أعباء الحرب والظروف التي تمر بها البلاد كما يعتبر فرصة للأطفال لإطلاق مواهبهم وتعلم طريقة المنافسة الشريفة منذ الصغر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية