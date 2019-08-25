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الاتحاد يعبر الجيش النيجري ويتأهل في الكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية فريق الاتحاد، الى الدور الـ32 بعدما تجاوز نظيره الجيش النيجري بهدفين دون رد.

وافتتح الاتحاد أهداف المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الشادلي الزويتن في العاصمة التونسية عن طريق مهاجمه محمد زعبية ليحاول بعدها الضيوف إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وقبل انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بقليل أكد محمد الطبال ترشح الاتحاد للدور المقبل بهدف الدقيقة الـ87.

وكانت ثنائية كافية لعبور ممثل ليبيا إلى الدور الثاني خاصة أنه حسم مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سيواجه الاتحاد نظيره حسنية اغادير المغربي في الدور الـ32.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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