ميلان يسقط في فخ أودينيزي

خيب “اي سي ميلان” ظنون عشاقه في المباراة الأولى له بالدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما ظهر بشكل باهت أمام اودنيزي.

استطاع اودنيزي، على الملعب الفريولي، اختراق الميلان وحصد النقاط الثلاث في أولى جولات “السيريا ا”.

ورغم أن المباراة لم ترتقِ فنيا الى المستوى المطلوب ولم تشهد هجمات خطيرة إلا أن رأسية ردريغو بيساو استطاعت فك شيفرة الميلان وهز شباك دونا روما في الدقيقة الـ72 لينتهي اللقاء بتقدم اودنيزي بهدف دون رد ليرفع بالتالي رصيده الى ثلاثة نقاط بينما بقي رصيد الميلان بدون نقاط في الجولة الأولى.

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