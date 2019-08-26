“اللافي” يحرز الهدف الثاني لاتحاد العاصمة أمام بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا

تمكن لاعبنا الدولي مؤيد اللافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة من إحراز الهدف الثاني لفريقه أمام فريق سونيديب بطل النيجر في المباراة القامة بينهما حالياً بإياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز اللافي الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة معلناً الهدف الثاني لفريقه.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة نيامي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن اللافي توج الموسم الماضي بلقب الدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة الذي يفوز بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه. وحسم اتحاد العاصمة البطولة في المباراة الأخيرة من عمر الدوري بالفوز 3 / 1 على حساب مضيفه فريق شباب قسنطينة.

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