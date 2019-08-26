ليبيا تشارك في افتتاحية أثقال الألعاب الأفريقية بالرباعين العقوري وشلابي

يشهد اليوم الاثنين، انطلاق منافسات لعبة الأثقال، في بدورة الألعاب الأفريقية بمدينة الرباط المغربية.

ويشارك في المنافسات 176 رباعًا يمثلون دول ليبيا والمغرب ومصر وتونس والسودان والجزائر وغانا ونيجيريا وجنوب افريقيا والسيشل وسويزلاند ومدغشقر والكاميرون وبوتسوانا وموريشيوس وليسوتو والكونغو، وجمهورية الكونغو ورواندا واوغندا وكينيا.

ويمثل ليبيا غدا الاثنين، في المنافسات الرباع عبدالله العقوري بوزن 61 كجم، أم 8 رباعين من نفس القياس، والرباع احسان شلابي عن وزن 67 كلج أمام خمسة رباعين.

ويذكر ان تالمشاركة الثالثة لليبيا في المنافسات ستكون يوم الأربعاء عبر الرباع حمد أبوزريبة في وزن 89 كلجن أمام 12 رباعا من 8 دول.