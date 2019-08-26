“الفلاح” والضبع” يتنافسان على القلادة البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية اليوم

يخوض جبريل الفلاح ومحمد الضبع صباح اليوم الاثنين السباق على القلادة البرونزية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حالياً بالرباط.

وينافس الفلاح على القلادة البرونزية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجرام، في حين يلعب الضبع في منافسات فوق 84 كيلو جرام.

وكان الفلاح قد تأهل إلى الدور الثالث بعد الفوز على منافسه من الكونغو بنتيجة 5 /2، كما فاز على التشادي ديمباي أرميل في الدور الأول بنتيجة 4 /0 .

كما حقق جبريل الضبع المرتبة الرابعة في منافسات الكاراتيه وزن 84 كيلو جرام بعد تفوقه في الدور الأول على التشادي “ارميل ديجبي” بنتيجة 4 – 0 وتفوقه في الدور الثاني على لاعب الكونغو برازفيل 5-2 والدور الرباعي يفقد مباراته أمام التونسي تامر سليمان 6-0.

ويسعى كل من جبريل الفلاح ومحمد الضبع إلى الفوز والتتويج بالقلادة البرونزية من أجل تحقيق انتصار جديد بدورة الألعاب الإفريقية ورفع اسم ليبيا وعلمها عاليا في هذا المحفل القاري.

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