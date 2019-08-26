تعرف على منافس الاتحاد في دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دوري الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب فريق الجيش النيجري.

وكان الاتحاد قد حقق نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من البطولة والتي أقيمت في النيجر، فيما اقتنص الاتحاد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت بتونس.

وضرب الاتحاد موعداً مع فريق حسنية أغادير المغربي في مباراتي دوري الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام 11- 12 -13 سبتمبر على أن تقام مباراة الإياب ستجرى أحد أيام 25 -26 -27 سبتمبر.

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