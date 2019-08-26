الإنتر يستهل مشواره بالدوري أمام ليتشي

يقص إنتر ميلانو مشواره في الدوري بمواجهة ليتشي الصاعد حديثاً للسيريا آ على ملعب جوزيبي مياتزا في ختام الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويسعى الانتر لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري بالموسم الحالي، بعدما دعم صفوفه بعدد من سوق الانتقالات الحالية وذلك للمنافسة على مركز متقدم ومزاحمة يوفنتوس على اللقب بعد غياب طويل.

ويقود المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي طموحات النيراتزوري هذا الموسم بعدما قاد يوفنتوس لبداية سلسلة التتويجات بالدوري عام 2012 حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو والأورغواياني دييغو غودين والإيطاليين نيكولو باريلا وستيفانو سينسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية