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واندا: إيكاردي سيبقى في المياتزا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت واندا نارا وكيلة وزوجة مهاجم إنتر ميلانو ماورو إيكاردي بأن اللاعب الأرجنتيني سيظل مع الفريق بصورة أكيدة هذا الموسم.

وقالت واندا في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” إنها متأكدة من بقاء إيكاردي بنسبة 100% في ملعب جوزيبي مياتزا، موضحة أن اللاعب رفض العديد من العروض التي وصلته طيلة الفترات الماضية .

وأشارت نارا إلى أن إيكاردي لا ينتظر عرض يوفنتوس للانضمام لهم كما يشاع في الفترة الحالية بالصحف أو أنه ذاهب إلى نابولي

وحول الموقف من المدرب أنطونيو كونتي أكدت وكيلة أعمال إيكاردي أنه مدرب من بين الأفضل عبر العالم كونه يفعل كل ما يطلب منه من قبل مالكي النادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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