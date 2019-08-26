اخبار الرياضة

برشلونة يحقق فوزه الأول في الليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق برشلونة فوزه الأول هذا الموسم بعدما اكتسح ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الأسبوع الثاني على ملعب الكامب نو.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي نبيل فقير، لكن المهاجم أنطوان غريزمان سجل التعادل في الدقيقة 41 قبل أن يعود نفس اللاعب في الدقيقة 50 ويحرز الهدف الثاني، ليضيف الشاب كارليس بيريز الهدف الثالث للبلوغرانا في الدقيقة 56 وجوردي ألبا الهدف الرابع في الدقيقة 60، ليحرز التشيلي آرتورو فيدال الهدف الخامس في الدقيقة 77، إلا أن لورين مورون قلص الفارق للفريق الأندلسي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق من تسديدة صاروخية.

ليحقق الفريق الكاتالوني أول ثلاث نقاط له في الليغا بعدما خسر في الأسبوع الأول أمام مضيفه أتلتيكو بلباو بهدف نظيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك