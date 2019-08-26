برشلونة يحقق فوزه الأول في الليغا

حقق برشلونة فوزه الأول هذا الموسم بعدما اكتسح ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الأسبوع الثاني على ملعب الكامب نو.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 15 عن طريق الفرنسي نبيل فقير، لكن المهاجم أنطوان غريزمان سجل التعادل في الدقيقة 41 قبل أن يعود نفس اللاعب في الدقيقة 50 ويحرز الهدف الثاني، ليضيف الشاب كارليس بيريز الهدف الثالث للبلوغرانا في الدقيقة 56 وجوردي ألبا الهدف الرابع في الدقيقة 60، ليحرز التشيلي آرتورو فيدال الهدف الخامس في الدقيقة 77، إلا أن لورين مورون قلص الفارق للفريق الأندلسي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق من تسديدة صاروخية.

ليحقق الفريق الكاتالوني أول ثلاث نقاط له في الليغا بعدما خسر في الأسبوع الأول أمام مضيفه أتلتيكو بلباو بهدف نظيف.

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