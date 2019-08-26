النصر يكتسح موكاف بثلاثية

بداية مشرقة للنصر الذي تأهل على حساب بطل أفريقيا الوسطى عاصفة موكاف للدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وضرب الخصم بثلاثية حاسمة لا غبار عليها.

الدقائق الأولى قَلَب معتز المهدي الطاولة وأنهى مرحلة جس النبض مبكرا بهدف سدده على يسار حارس موكاف الذي استقبل الهدية مرغما وبعث إنذارا لرفاقه بجدية الأمور.

واستقبل الضيوف الإشارة جيدا وزحفوا في مناطق الفحامة وبسطوا سيطرة تامة على جميع الخطوط لكن دفاع صاحب القميص الأخضر الليبي بدا منيعا وأحبط كل المحاولات ثم أعاد زمام الأمور إليه آخر الدقائق، لكن هدف المهدي لم يُثَنَّى وانتهى الشوط الأول دون تغيير.

وجاءت الفترة الثانية وكأنها متطابقة مع سابقتها وعصف المهدي بأحلام عاصفة موكاف ضاربا بقوة ليسجل هدفه الثاني بعد صافرة الحكم بدقيقتين.

هدف أنبت أجنحة للفحامة وأكلوا الملعب طولا وعرضا ليجهزوا على ضيفهم بالهدف الثالث بتسديدة عبدالله بلعم.

مباراة مثمرة دفعت بالنصر للدور المقبل ليواجه العربي الآخر الرجاء المغربي في مباراتي دور 32

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