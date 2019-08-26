اخبار الرياضة

ناشئو نادي الأخضر يستعدون للموسم الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر قطاع الناشئين بنادي الأخضر الرياضي البرنامج التدريبي لموسم 2019/2020، للفئات الثلاث “البراعم، الآمال، والأواسط” استعدادا لدوري الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي الذي سينطلق يوم في 20 من سبتمبر .

وتعاقدت إدارة القطاع مع مدربين جديدين هما اللاعب السابق بالنادي عبد الحميد الزيداني كمدرب لفئة البراعم ومدرب الحراس ميلود عبد الواحد

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الأخضر كانت قد تعاقدت في الموسم الماضي مع المدرب الجزائري الطيب أبوحفص للإشراف على الجهاز الفني للفئات السنية والذي ينتظر وصوله في الأيام القليلة القادمة لمباشرة مهامه بعد أن قضى إجازته في الجزائر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك