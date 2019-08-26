ناشئو نادي الأخضر يستعدون للموسم الجديد

باشر قطاع الناشئين بنادي الأخضر الرياضي البرنامج التدريبي لموسم 2019/2020، للفئات الثلاث “البراعم، الآمال، والأواسط” استعدادا لدوري الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي الذي سينطلق يوم في 20 من سبتمبر .

وتعاقدت إدارة القطاع مع مدربين جديدين هما اللاعب السابق بالنادي عبد الحميد الزيداني كمدرب لفئة البراعم ومدرب الحراس ميلود عبد الواحد

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الأخضر كانت قد تعاقدت في الموسم الماضي مع المدرب الجزائري الطيب أبوحفص للإشراف على الجهاز الفني للفئات السنية والذي ينتظر وصوله في الأيام القليلة القادمة لمباشرة مهامه بعد أن قضى إجازته في الجزائر

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