رباعا المنتخب أمام استحقاق مهم في الألعاب الأفريقية

يتأهب الربعان عبدالله العقوري وإحسان شلابي للمشاركة في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب الإفريقية التي ستشهد مشاركة أكثر من 170 رباعا.

ويختص العقوري وزن 61 كيلو غرام ويتنافس معه في هذا الوزن 8 رباعين بينما سيتبارى الشلابي المختص في وزن 67 كيلوغرام أمام 5 رباعين فقط.

ويشارك في هذه المنافسة عدة بلدان من القارة السمراء إلى جانب منتخبنا الوطني وهي والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان ونيجيريا وغانا والكاميرون وجنوب إفريقيا ومدغشقر والسيشل وسويزلاند وموريشيوس وليسوتو وبوتسوانا والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ورواندا واوغندا وكينيا.

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