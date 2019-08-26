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رباعا المنتخب أمام استحقاق مهم في الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب الربعان عبدالله العقوري وإحسان شلابي للمشاركة في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب الإفريقية التي ستشهد مشاركة أكثر من 170 رباعا.

ويختص العقوري وزن 61 كيلو غرام ويتنافس معه في هذا الوزن 8 رباعين بينما سيتبارى الشلابي المختص في وزن 67 كيلوغرام أمام 5 رباعين فقط.

ويشارك في هذه المنافسة عدة بلدان من القارة السمراء إلى جانب منتخبنا الوطني وهي والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان ونيجيريا وغانا والكاميرون وجنوب إفريقيا ومدغشقر والسيشل وسويزلاند وموريشيوس وليسوتو وبوتسوانا والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ورواندا واوغندا وكينيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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