اختتام دوري الوفاء لكرة القدم بالصابرية

اختتمت اللجنة المشرفة على بطولة دوري الوفاء لكرة القدم في نسخته الثالثة تحت شعار (الرياضة تجمعنا) من تنظيم شباب المنطقة بمشاركة 16 فريقا من جميع مناطق ومدن المنطقة الغربية مقسمين إلى 4 مجموعات

استمر الدوري لمدة 4 أسابيع متتالية في الفترة المسائية بملعب مدرسة عمر الميساوي بالصابرية حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريقي الشبيبة من صرمان ونجوم الصابرية وتوج فريق نجوم الصابرية بكأس الدوري بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بواقع 3 أهداف مقابل هدفين.

هذا وتم في ختام الدوري تكريم عدد من الحكام وكذلك الذين ساهموا في إنجاح دوري الوفاء في نسخته الثالثة.

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