انطلاق بطولة الصابري الزين الشاطئية

بحر ورمل وجماهير غفيرة في مشهد رياضي يحبس الأنفاس.. تظهرها لك شواطئ بنغازي برمالها الذهبية الساحرة وقد احتضنت أبناءها الذين جاؤوا بأعداد كبيرة للمشاركة في بطولة الصابري الزين لكرة القدم الشاطئية

نسخة ثالثة عرفت انطلاقتها النجاح كسابقاتها وتبارى فيها عشرون فريقا من مختلف البقاع في بنغازي وكانت شارة البدء مباراة استعراضية تزينت بنجوم بارزة مثل أكرم عياد وامحمد العماري.

مباراتان في اليوم هذا هو النظام الذي وضعه شباب منطقتي الصابري واللثامة منظمو الحدث الكروي. ولم يتوان أحد عن الحضور ليكون طرفا في حدث بعث الحياة من جديد في المنطقة وهذه هي الرسالة التي أراد أبناء الصابري إيصالها من خلال الرياضة وكان لهم ذلك حتى قبل اختتام البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية