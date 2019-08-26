الاتحاد يعود إلى طرابلس بعد تأهله

عادت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى العاصمة طرابلس بعد أن لعبت مباراة ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية وفوزه على حساب الجيش الوطني من النيجر بـ2-0 بملعب الشاذلي زويتن عن طريق الثنائي محمد زعبية ومحمد الطبال.

وسيخلد الفريق إلى الراحة قبل بدء الاستعداد لمواجهة حسنية أكادير المغربي لحساب الدور 32 من الكونفدرالية حيث ستكون مواجهة الذهاب في منتصف شهر سبتمبر القادم بينما الإياب بعدها بأسبوع في المغرب.

وخرج الاتحاد الموسم الماضي من الدور ذاته عقب خسارته ذهابا أمام نهضة بركان المغربي بـ3-0 وخسارته في الإياب أيضا بـ1-0.

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