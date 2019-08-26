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اللافي يقود اتحاد العاصمة للدور الـ32 بأبطال أفريقيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد لاعبنا الدولي مؤيد اللافي فريقه اتحاد العاصمة الجزائري الى الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز سنويديب النيجري

حيث قدم اللافي مستويات كبيرة في مباريات الإياب التي احتضنها ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية خاصة أنه صنع هدفين وسجل هدفا من علامة الجزاء في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.

ويعد اللافي أحد أبرز نجوم بطل الجزائر مؤخرا نظرا للأداء الكبير الذي يقدمه اللاعب الليبي في الدوري وكذلك في البطولة الإفريقية.

وكان اللافي قد انتقل الموسم الماضي لاتحاد العاصمة قادما من الشباب السعودي وتوج معه بالدوري الجزائري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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