اللافي يقود اتحاد العاصمة للدور الـ32 بأبطال أفريقيا

قاد لاعبنا الدولي مؤيد اللافي فريقه اتحاد العاصمة الجزائري الى الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز سنويديب النيجري

حيث قدم اللافي مستويات كبيرة في مباريات الإياب التي احتضنها ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية خاصة أنه صنع هدفين وسجل هدفا من علامة الجزاء في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف.

ويعد اللافي أحد أبرز نجوم بطل الجزائر مؤخرا نظرا للأداء الكبير الذي يقدمه اللاعب الليبي في الدوري وكذلك في البطولة الإفريقية.

وكان اللافي قد انتقل الموسم الماضي لاتحاد العاصمة قادما من الشباب السعودي وتوج معه بالدوري الجزائري.

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